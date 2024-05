Sicurezza online e lotta al cyberbullismo: lezione speciale per gli studenti della "Marone" con la Polizia Postale

Le classi seconde e terze della media "Marone" di Predappio e in collegamento streaming gli alunni della sezione di Premilcuore hanno avuto l'opportunità di incontrare gli agenti della Polizia Postale per una lezioni speciale sull'importanza della sicurezza online e della prevenzione dei crimini digitali. L'incontro, organizzato in collaborazione con il team del cyberbullismo della scuola, si è concentrato su temi cruciali come il cyberbullismo, il sexting, la protezione della privacy e la prevenzione delle truffe online, offrendo agli studenti consigli pratici e strumenti per navigare in modo sicuro nel mondo digitale sempre più complesso in cui viviamo.

Attraverso presentazioni interattive e casi studio, gli agenti della Polizia Postale hanno coinvolto gli studenti fornendo loro informazioni cruciali su come evitare truffe online e soprattutto a reagire in modo appropriato nel caso in cui diventino vittime di cyberbullismo o altre forme di crimini digitali. Inoltre, gli agenti hanno fornito agli studenti consigli pratici su come utilizzare in modo responsabile i social media, proteggere le proprie password, evitare di condividere informazioni personali sensibili e gestire situazioni di conflitto online in modo costruttivo.

"Gli alunni hanno dimostrato un vivo interesse durante l'intervento, ponendo numerose domande e manifestando una crescente consapevolezza riguardo ai pericoli del mondo digitale - spiega la docente Monica Moschi -. Gli agenti hanno risposto alle domande degli studenti in modo chiaro e esaustivo, fornendo loro le informazioni e le risorse necessarie per affrontare in modo efficace le sfide del mondo online. Questo forte coinvolgimento evidenzia l'importanza di educare gli studenti su queste tematiche cruciali, affinché possano navigare in modo sicuro e responsabile nel vasto panorama online".

La dirigente scolastica Valentina Rossi ha espresso il suo "profondo apprezzamento alla Polizia Postale per l'importante contributo offerto alla comunità scolastica. Il suo ringraziamento sottolinea l'importanza di collaborazioni come queste nel promuovere un ambiente educativo sicuro e consapevole per tutti gli studenti". L'incontro si è concluso con un messaggio di responsabilità e vigilanza da parte degli studenti nell'utilizzo delle tecnologie digitali. "Grazie a interventi come questo, l’Istituto Comprensivo di Predappio si avvicina sempre di più ad una cultura digitale consapevole e sicura", viene rimarcato.