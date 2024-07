L'ordine degli ingegneri impegnato in un seminario sui pericoli delle batterie al litio

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì – Cesena, rappresentati dal presidente Andrea Bassi dai consiglieri Gaia Pirini ed Elena Santini, ha tenuto mercoledì scorso un seminario nella caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena, dal titolo "La sicurezza dei nuovi sistemi di accumulo di energia elettrica". Particolare attenzione è stata prestata soprattutto alle batterie al litio, presenti ormai in quasi tutti gli oggetti elettronici che si usano nella vita quotidiana e anche nelle auto elettriche, evidenziando i pericoli che possono provocare in caso di errato utilizzo. Esplosioni, inneschi e incendi possono infatti essere evitate con maggiore attenzione e cura per salvaguardare la salute delle persone e dell’ambiente. La giornata è stata un importante e costruttivo momento di confronto.