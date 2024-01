Il 2023 della Polizia Locale: 178 veicoli senza assicurazione, 68 ubriachi alla guida e 240 multe per il telefono al volante

Un anno in prima linea per la sicurezza stradale, la legalità e per il rispetto del Regolamento comunale di civile convivenza: a sintetizzare il 2023 è stata la Polizia Locale, che da qualche mese è guidata dal nuovo comandante Claudio Festari. La Polizia Locale lo scorso anno ha rilevato 862 incidenti, di cui 407 con lesione e 4 con esito mortale. “Forlì è uno dei pochi grandi comuni in Italia che non vede nel corso del 2023 decessi di utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti”, dice Festari.

Il dato, secondo il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo, “non è casuale, ma deriva dal fatto che sono state garantite maggiori condizioni di sicurezza, dal presidio degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole ai passaggi pedonali protetti a tante nuove piste ciclabili, che hanno ormai superato i 100 km in città”. Per il controllo del territorio la polizia locale di Forlì ha effettuato 2.067 posti di controllo, con 15.900 veicoli controllati.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale e le violazioni del codice della strada emergono così 46 denunce per guida in stato di ebrezza e 22 segnalazioni amministrative per lo stesso illecito; 5 denunce per guida sotto l'effetto di droghe; 14 denunce per omissione di soccorso e 29 sanzioni per lo stesso motivo. E poi ancora: 178 veicoli trovati senza assicurazione, 717 senza revisione. Tra i verbali contestati ce ne sono 968 per l'eccesso di velocità rilevato con velox e telelaser, 644 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 240 per i telefonini alla guida. Ed ancora: 549 multe per sosta nei box invalidi e 989 multe per la sosta sul marciapiede. “Abbiamo anche fatto delle sanzioni per quanto riguarda l'uso improprio del monopattino”, sempre Festari.

Dal punto di vista di comportamenti sanzionati dal Regolamento di polizia urbana e di civile convivenza si contano soprattutto 93 multe per bivacco e accattonaggio, 59 per il consumo e la vendita di bevande alcoliche in centro storico e 47 multe per l'abbandono dei rifiuti. In totale le sanzioni sono state 204. L'unità anti-degrado ha svolto 389 servizi. L'attività di 'Case sicure', vale a dire i controlli mirati nelle case popolari, hanno portato a 72 notizie di reato comunicate alla Procura, raccolte nel corso di 231 sopralluoghi. Il sistema regionale di rilevamento dei fenomeni di degrado urbano ha portato 702 segnalazioni trattate.

Completano il quadro 464 controlli a negozi, esercizi pubblici per un totale di 85 violazioni contestate e 22 diffide, mentre sul fronte degli abusi edilizi e ambientali i controlli sono stati 398, con 8 denunce e 28 casi di pubblicità abusiva. Da non dimenticare i servizi straordinari per l'alluvione, periodo in cui la Polizia Locale ha lavorato 24 ore su 24, con turni medi che hanno sfiorato le dieci ore, mettendo in campo mediamente 80 unità. “Agli agenti va il mio ringraziamento per il lavoro svolto durante l'emergenza”, conclude Festari. “I cittadini hanno compreso la vicinanza delle divise della polizia locale in questi frangenti”, aggiunge il vicesindaco Mezzacapo.

La Polizia Locale di Forlì, tornato corpo municipale dopo l'uscita del capoluogo dall'Unione dei Comuni, conta ad oggi 115 agenti, “grazie ad una ventina di assunzioni negli ultimi tempi”, aggiunge il vicecomandante Andrea Gualtieri. “Quando siamo usciti dall'Unione dei Comuni ne avevamo circa 90, ne sono stati assunti e ne continueremo ad assumere per garantire la sicurezza ai cittadini”, conclude Mezzacapo.