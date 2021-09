Piedi pesanti sull'acceleratore, pioggia di multe nel trimestre estivo: oltre 600 violazioni accertate

Estate sicura sulle strade del Forlivese. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese mette in archivio un intenso trimestre di controlli, che da giugno ad agosto ha visto l'impiego quotidiano di almeno cinque pattuglie. "I servizi sono stati potenziati nelle giornate di maggiore criticità - esordisce il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri - in particolare lungo le principali direttive per le località di villeggiatura".

Quindi la Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, la via Ravegnana, la via Emilia, la Statale 67 Tosco Romagnola (particolarmente frequentata dai centauri diretti al Muraglione) e la Provinciale 4 del Bidente. Non solo mare, ma anche tanta voglia di entroterra, con tanti turisti e forlivesi che hanno scelto di trascorrere il tempo libero nell'oasi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna e diga di Ridracoli. "Anche nelle giornate di bollino rosso o nero non abbiamo rilevato particolari criticità", tiene a precisare Gualtieri.

Sono ben 620 le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto dei limiti di velocità, con controlli effettuati attraverso autovelox mobili, telelaser e dispositivi velo ok. Per molti automobilisti la cintura di sicurezza continua ad essere un tabù: sono infatti oltre 100, precisamente 102, le multe staccate. Sono invece 37 i conducenti sorpresi in flagrante col telefonino in mano e quindi sanzionati.

Nell'ambito dell'attività sono state accertate anche 27 coperture assicurative mancanti e 54 omesse revisioni. Sono invece 3 i soggetti multati per guida senza patente. Diversi gli "alticci" o persone che si sono messe alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: i trasgressori sono stati 24 (tra amministrativi e penale). Non solo strada. La Polizia Locale è stata inoltre impegnata in servizi di controlli nei parchi con pattuglie appiedate e bici.