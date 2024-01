Sicurezza stradale, i Carabinieri intensificano i controlli nel weekend: stanato un neopatentato alticcio

Circolava nel cuore della notte con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Nella rete dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì è finito un neopatentato di 20 anni. L'automobilista fin da subito è apparso in stato di ebrezza alcolica, circostanza confermata con l'accertamento svolto con l'etilometro in dotazione alla pattuglia. L'attività rientra nell'ambito di un servizio di controllo del territorio svolto nel fine settimana allo scopo di scongiurare condotte di guida pericolose che possano sfociare in incidenti stradali. L’attività ha permesso di riscontrare diverse violazioni come il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare durante la guida e l’abuso di sostanze alcoliche. Dal Comando Provinciale di Corso Mazzini fanno sapere che tale attività, che sarà ripetuta nei prossimi weekend, rientra nell’ambito di un più esteso programma di prevenzione per la sicurezza stradale, coordinato dalla Prefettura di Forlì-Cesena.