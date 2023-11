Sicurezza stradale, incidenti principale causa di morte dei ragazzi: la PolStrada incontra gli studenti del Ruffilli

Domenica sarà celebrata la Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, istituita dall’Onu nel 2005 per rendere omaggio alle loro famiglie e alle squadre di emergenza e agli operatori di polizia che intervengono sugli incidenti. Per parlare di sicurezza stradale e guida sicura, martedì scorso la Polizia di Stato ha incontrato le quinte classi dell’Istituto professionale Ruffilli.

Davanti a quasi 90 ragazzi i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Forlì hanno fatto leva sull’importanza di tenere comportamenti corretti quando si è su strada, non solo al volante di un’auto ma anche in sella a una bici o su di un monopattino elettrico: quando si guida senza essere perfettamente lucidi e concentrati sulla strada, perchè si è distratti o ubriachi, i rischi di fare male a se stessi e agli altri aumentano a dismisura. "Con il contributo di tutti, infatti, guidare può essere più sicuro e si possono scongiurare incidenti, che continuano a rappresentare la principale causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 24 anni", viene rimarcato.

E’ intervenuta anche Patrizia Piovaccari, vedova del Sovrintendente Pierluigi Giovagnoli in forza alla Polizia Stradale di Forlì, morto 20 anni mentre era in servizio di scorta ad una gara ciclistica: la sua moto è stata centrata da un furgone il cui conducente, messosi al volante con un tasso alcolemico superiore oltre 6 volte al limite, non ha visto l’alt intimato dai colleghi e lo ha colpito. La sua commossa testimonianza del dolore provato ha rappresentato per tutti un fortissimo monito ad essere prudenti e attenti alla guida, per non stravolgere la vita propria e quella degli altri.