Sicurezza sul lavoro, Cgil Cisl e Uil chiedono più ispettori territoriali

Si è svolto venerdì mattina, presso il Ceub di Bertinoro, l’Attivo dei rappresentanti lavoratori sicurezza, di Cgil, Cisl e Uil della provincia Forlì-Cesena. Il tema degli infortuni e delle morti sul lavoro continua ad essere un tema urgente, i dati nazionali riportano un quadro allarmante: dall’inizio dell’anno le morti sul lavoro sono più di 670, una media di quasi tre morti al giorno, con il 14% dei decessi nel settore edilizia, preoccupano particolarmente anche i dati della logistica/trasporti, dell’agricoltura e del settore metalmeccanico.

“La Provincia di Forlì-Cesena purtroppo nel corso di quest’anno ha visto l’aumento degli infortuni rispetto ai numeri registrati lo scorso anno, la corsa alla ripartenza, dopo i mesi di rallentamento della produzione e del lavoro dovuti alla pandemia, non può avvenire a discapito della salute o addirittura della vita delle persone. alute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici non sono merce di scambio - affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil – lo scorso settembre come sigle sindacali confederali abbiamo sottoscritto con la Provincia di Forlì-Cesena il Protocollo per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti, questa è solo il punto di partenza per creare un mondo del lavoro che metta al centro le persone, anziché perpetrare una deumanizzazione di lavoratori e lavoratrici per il mero profitto. Gli algoritmi e il precariato non possono ricattare le persone, questo non è normale”.

I sindacati chiedono di aumentare i controlli nei luoghi di lavoro per garantire salute e sicurezza, che deve essere una priorità non solo dei sindacati ma anche della politica, e soprattutto quella locale: “Chiediamo quindi alle istituzioni di impegnarsi per ottenere un aumento degli Ispettori Territoriali del Lavoro”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Silla Bucci, Segretaria Generale Cgil Cesena che ha ribadito: “Tutte le imprese devono rispettare le persone e le tutele sul lavoro, non possiamo e non dobbiamo fare sconti sui diritti, servono più controlli”. Il dibattito è stato coordinato da Francesco Marinelli, Segretario Generale Cisl Romagna che ha ricordato: “I decessi sul lavoro costituiscono un costo di vite umane e un costo sociale, e investire sulla sicurezza per l’impresa deve essere considerato un investimento per il futuro e non un costo”. Le conclusioni sono state affidate a Gennaro Prezioso, Responsabile Sicurezza Uil Forlì e Uil Cesena, che ha sottolineato: “Non ci dobbiamo abituare alle morti e agli infortuni sul lavoro, è un’emergenza e come tale deve essere affrontata”.

Sempre la nota dei sindacati: “I lavoratori e le lavoratrici RLS e RLST delle tre sigle sindacali hanno posto l’attenzione su temi purtroppo attuali: le malattie professionali, di cui si parla troppo poco, malattie che quando colpiscono vanno a vanno a condizionare tutta la vita della persona, anche quella familiare e privata; i numeri dello stress da lavoro correlato continuano a crescere, il diritto alla disconnessione esiste nei contratti ma troppo spesso non viene rispettato, e a volte le persone ricorrono all’uso di farmaci per sopperire il carico di stress; in numerosi contesti lavorativi i carichi di lavoro sono importanti e il tempo e poco, di conseguenza si riduce l’attenzione e si mette a rischio la propria vita e quella altrui; le persone non devono essere trattate come numeri, non possono essere inserire in un contesto che non conoscono senza un’adeguata formazione né preparazione, questo è pericoloso”. I sindacati territoriali si ritrovano sabato a Roma per la manifestazione unitaria e nazionale, per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro, più tutele sulla salute di lavoratrici e lavoratori e dire basta alle stragi sul lavoro.