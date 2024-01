Le zone a maggior rischio degrado, il vicesindaco: "Miglioramenti in zona Portici e in galleria Saffi"

“Forlì è una città sicura, basta muoversi a pochi chilometri di distanza, verso la costa o in qualunque altra direzione per notare che le condizioni di sicurezza calano drasticamente”: è la presa di posizione del vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo, che indica in oltre 400 le “ottiche”, gli spazi videosorvegliati dalla rete delle telecamere pubbliche in città.

Quindi passa in rassegna le aree a maggior rischio degrado in città, per esempio la “Zona Portici”, vicino alla stazione: “I residenti notato un miglioramento e ce lo hanno comunicato”, dice Mezzacapo, che indica poi il metodo adottato per il dialogo con chi vive queste zone: “Ci incontriamo periodicamente in Comune, quasi delle riunioni di condominio, controlliamo l'evoluzione dei fenomeni e portiamo le segnalazioni al Tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, dove siedono anche le altre forze dell'ordine”, dice Mezzacapo.

Altra area a forte rischio degrado è quella delle gallerie Saffi e Mazzini di corso Mazzini. “In galleria Saffi l'amministratore di condominio ci segnala un miglioramento della situazione”, rileva il vicecomandante Andrea Gualtieri, che ha seguito in prima persona questo “buco nero” venuto alla ribalta specialmente per l'episodio del tentato omicidio in strada con un'accetta, nel corso di una lite tra immigrati.

Per il vicesindaco i controlli sono maggiori e più frequenti, anche per effetto dell'ordinanza attualmente in vigore che vieta il passaggio e la sosta dopo le 22, anche pedonale, a meno che non si è residenti. Tra le altre misure allo studio ci sono l'installazione di telecamere (presenti in galleria Mazzini ma non in galleria Saffi), un'illuminazione continuativa a giorno e la possibilità di installare delle cancellate per la chiusura notturna per quanto si tratti di un'area ad accesso pubblico. “Nelle case popolari – conclude Mezzacapo – i residenti hanno ritrovato la fiducia dopo l'operazione 'Case sicure'”.

Attenzione, infine, al fenomeno delle baby gang. A riguardo dice Mezzacapo: "L'attività è congiunta con le scuole, dato che di solito chi ha questi atteggiamenti li ha non solo fuori dalla scuola. Per cui intervengono le assistenti sociali, ma alla base è che la famiglia sia recettiva ai protocolli educativi. Visto che la legge non li rende punibili dal punto di vista penale, quando ci sono vandalismi e si trova chi è stato procediamo con la richiesta di risarcimento del danno, così rispondono anche i genitori che vengono chiamati in causa".