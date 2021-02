"Sicuri e presenti": maxi donazione di gel e mascherine di Cia-Conad ai centri giovanili

"Sicuri e presenti". E' il motto di una grande iniziativa voluta da Cia-Conad, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, e rivolta a sostenere le attività educative extrascolastiche, i doposcuola parrocchiali e gli oratori, i centri di aggregazione giovanile, i Centri educativi in convenzione gestiti da cooperative sociali (Domus coop, L'Accoglienza, Coop. Paolo Babini e Centro "Welcome" Ravaldino) in varie realtà e nei plessi scolastici post-lezioni. Complessivamente verranno donate e distribuite 50mila mascherine insieme a 5mila gel disinfettanti.

A beneficiarne saranno oltre 2mila bambini e ragazzi di Forlì e dei Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese. La donazione è avvenuta martedì pomeriggio alla presenza dell'assessore alle Politiche Educative, Paola Casara, dell'amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta, dei responsabili e tecnici della rete territoriale dei Servizi extrascolastici e dei Centri giovanili.