Nuova gestione per lo “svapo-shop” del centro, la storica commessa inaugura il negozio

Cambio di proprietà e nuova avventura imprenditoriale in centro storico per il punto vendita di sigarette elettroniche All In Shop di corso Garibaldi 183. Ad assumere la gestione del negozio sarà Veronica Brunelli, storica commessa che vi lavora dal 2012, anno di apertura del primo svapo shop presente a Forlì e uno dei primi in Emilia Romagna e in provincia.

Quest’anno Veronica ha deciso di giocare la carta imprenditoriale e di rilevare l’attività dai precedenti proprietari, visti i buoni risultati ottenuti in questi anni, a conferma di un mercato, quello della sigaretta elettronica che, dopo il boom iniziale e una successiva fase di crisi, è tornato a crescere in modo esponenziale. Si stima un giro d’affari in Italia di 450 milioni di euro per la e-sigaretta, utilizzata dal 2,6% della popolazione adulta come alternativa alla sigaretta e al tabacco. Numeri in crescita anche a seguito dell’epidemia di Covid 19, quando fu dimostrata la maggiore vulnerabilità alle infezioni da parte dei fumatori che hanno quindi optato per la e-cig, portando il business al rialzo sia in Italia che nel resto del mondo.

A Forlì sono attualmente 4 i punti vendita di prodotti svapo, molti di meno rispetto ai circa quindici iniziali. Un calo, con molte chiusure, sul quale ha pesato la tassazione, in quanto in Italia la sigaretta elettronica è appannaggio dei Monopoli di Stato. Veronica ha rilevato l’attività dai proprietari di Cbweed, realtà forlivese specializzata nella produzione e vendita di cannabis light, nonché catena di franchising con oltre 100 punti vendita in Italia e in Europa, che si trova proprio nella vetrina accanto. E così, non lontano da piazza Saffi, si potrà “svapare” sorseggiando un Gin alla canapa.