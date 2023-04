Silos crolla e uccide tre fratelli, "immenso dolore, una tragedia terribile"

“Una tragedia terribile. Non ci sono parole per descrivere questo incidente che ha tolto la vita a tre fratelli di 18,14 e 10 anni. Esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità di Bertinoro, sconvolta dalla tragedia”. Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.