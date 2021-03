Simbolo delle grandi mostre: il "Cavallo di Ulisse" conquista la rotonda di Porta San Pietro

L'Amministrazione comunale "rivolge un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi per aver messo a disposizione dell'intera' comunita' forlivese l'importante opera artistica"

Fa bella mostra di sè alla rotonda di Porta San Pietro il "Cavallo di Troia", simbolo per eccellenza della grande mostra su Ulisse allestita lo scorso anno ai Musei San Domenico. La monumentale rappresentazione è stata collocata al centro della rototaria che si trova di fronte alla sede di Romagna Acque. Con la sua imponente struttura, l'opera svettera' a simboleggiare il valore delle Grandi Mostre dei Musei San Domenico e la vocazione culturale della nostra citta'. L'Amministrazione comunale "rivolge un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi per aver messo a disposizione dell'intera' comunita' forlivese l'importante opera artistica che contribuira' anche a testimoniare, quotidianamente, l'impegno congiunto per la crescita e lo sviluppo della città".