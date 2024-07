Simona si diploma col massimo dei voti allo Scientifico: "Nel prossimo capitolo il campo medico"

Si chiude con 100 il percorso al liceo scientifico di Simona Prisco. La neo diplomata si definisce "una ragazza timida, che parla poco perché le interessa di più ascoltare e osservare ciò che ha intorno piuttosto che commentarlo a voce alta. Per questo è grande appassionata di libri gialli, di arte, soprattutto di tecniche figurative come disegno e pittura, ma anche di scienze. Spesso si crede che queste ultime siano due strade parallele, una aperta al caos e allo stravolgimento e l'altra più rigorosa e razionale. Io invece credo che le due strade possano convergere perché entrambe imprevedibili e derivanti da un attento studio che alle volte può risultare caotico".

Che effetto le fa aver concluso il suo ciclo allo Scientifico con il massimo dei voti?

"È una grande soddisfazione, penso che lo sarebbe stato anche se non avessi raggiunto il massimo perché sono consapevole di quello che è stato il mio percorso. Nonostante ciò è stato bello e gratificante leggere quel numero soprattutto ripensando a momenti di sconforto che capitano a tutti in cui si sente di non essere-fare abbastanza".

Qual è il ricordo più bello di questi cinque anni?

"Non ho un ricordo preciso da riportare, più che altro è un'esperienza, quella di tutor al Festival della scienza. È un'attività che ho svolto tutti e tre gli anni in cui ne ho avuto la possibilità perché ho migliorato le mie capacità di parlare in pubblico e ho potuto fare nuove conoscenze".

Cosa ha provato nei giorni che hanno preceduto la maturità?

"Assoluta tranquillità, credo di non aver realizzato cosa stessi andando a fare finché non ho avuto la seconda prova davanti, che temevo un po' di più della prima".

E dopo la prova orale?

"Uscita dall'orale mi sono risentita come nei giorni precedenti agli esami. Completamente inconsapevole dell'aver appena chiuso un cerchio lungo cinque anni, un capitolo importante che ha risolto molti degli interrogativi che avevo prima di iniziarlo".

Ha chiuso un capitolo, ne aprirà un altro. Cosa prevede?

"Prevede una Simona che ha acquisito nuove consapevolezze e che potrà sentirsi veramente autrice di questo prossimo capitolo scegliendo il campo medico come suo campo d'azione, ma continuando a portare avanti il suo interesse in quello artistico".