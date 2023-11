Sindacati, Alberto Urizio nominato coordinatore regionale reggente Ugl Pensionati

Il segretario nazionale di Ugl Pensionati Francesco Martire ha nominato Alberto Urizio coordinatore regionale reggente Ugl Pensionati Emilia-Romagna con l'incarico di “Intrattenere rapporti con l'Ente Regione e le sue derivazioni territoriali al fine di ottenere maggiori tutele legislative e notizie utili per la categoria”. Ad Aurizio, che ringrazia" per la fiducia accordatagli" e si appresta "ad assolvere al meglio le nuove funzioni attribuitegli", giungono gli auguri di “buon lavoro” dello stesso Francesco Martire ed “i complimenti” del segretario Ugl Romagna Filippo Lo Giudice. Urizio, che lo scorso 25 giugno, aveva partecipato al Congresso Nazionale Pensionati dell'Ugl portando l'esperienza sindacale pensionati della Romagna attraverso un documento poi recepito dal segretario nazionale di categoria, era stato successivamente cooptato come componente del consiglio federale nazionale della federazione.