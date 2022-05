Sindacati, Andrea Biguzzi eletto nuovo segretario della Silp Cgil

Venerdì il Direttivo SILP CGIL Forlì-Cesena ha eletto, all’unanimità, Andrea Biguzzi nuovo segretario della categoria. Biguzzi, che ha già ricoperto il ruolo di Segretario SILP-Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL per il territorio di Rimini, ha commentato così la notizia del suo nuovo incarico: "La mia esperienza nel sindacato è iniziata più di dieci anni fa, Gianni Grandu è stato il mio mentore, ha individuato in me una persona adatta per intraprendere un’esperienza sindacale ed io ho accettato la sua proposta di far parte del SILP - e ha aggiunto- Quando c’è bisogno si deve dare una mano, a Rimini SILP e CGIL portano avanti ottimi rapporti e sono certo che troverò la stessa collaborazione qui a Forlì-Cesena, abbiamo un’ottima Segreteria che ci permetterà di lavorare bene. Nelle Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena ho trovato persone dirette e sempre pronte al dialogo, questi presupposti ci aiuteranno a lavorare bene e in sinergia in un territorio così ampio". Presenti alla votazione anche il Segretario SILP Forlì-Cesena uscente Francesco Albanese, la Segretaria Generale della Camera del Lavoro Territoriale CGIL Cesena Silla Bucci, e Emanuela Castagnoli, della Segreteria Confederale CGIL di Forlì. Entrambe le Camere del Lavoro si sono congratulate con Andrea Biguzzi per il nuovo incarico e gli hanno augurato buon lavoro per questa esperienza appena iniziata.