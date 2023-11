Sindacati, Giovanni Cotugno è il nuovo segretario della Fiom Cgil Emilia Romagna

L'ex segretario generale della Fiom Cgil, Giovanni Cotugno, è il nuovo segretario generale della Fiom Emilia Romagna, venendo eletto nel corso dell'assemblea che si è tenuta al Centro Congressi Ca' Vecchia di Bologna con 77 voti favorevoli, 5 contrari, e 3 schede bianche, su un totale di 85 aventi diritto. Succede a Samuele Lodi, che entra a tempio pieno nella segreteria della Fiom nazionale. A proporre la candidatura di Cotugno il segretario generale della Fiom-Cgil Nazionale Michele De Palma.

Cotugno nasce a San Giovanni Rotondo nel 1987. Vive fino al 2006 a Monte Sant’Angelo dove inizia il suo impegno politico nell’Unione degli Studenti, il sindacato studentesco, partecipando alle lotte studentesche contro la destrutturazione della scuola pubblica e collaborando con "Libera per un Paese libero dai condizionamenti delle mafie". Dopo il diploma di maturità classica trasferisce a Forlì come tantissimi giovani del meridione per iscriversi al corso di laurea di Scienze Internazionali a diplomatiche, di cui conseguirà la laurea nel 2009. Negli anni successivi è attivo nell’Unione degli Universitari, collabora con l’Arci gestendone un circolo culturale e continua il suo impegno nell’antimafia sociale e nell’antifascismo.

Nel 2009 entra nella struttura della Fiom di Forlì, affrontando il difficile percorso di difesa dei posti di lavoro nel corso della crisi, seguendo l’artigianato e la piccola e media impresa. Nel 2014 viene eletto segretario generale della Fiom di Forlì occupandosi della contrattazione dei grandi gruppi industriali del territorio fra cui Bonfiglioli, Marcegaglia ed Electrolux, della gestione delle difficoltà legate alla pandemia e contribuendo alla crescita della Fiom territoriale. Al termine del suo mandato nel 2022 assume un incarico condiviso tra Fiom regionale e Fiom Bologna, segue la contrattazione aziendale di Ducati, Toyota Mhmi, Alberto Sassi e cura le politiche contrattuali dei territori romagnoli della Fiom.