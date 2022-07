Sindacati, il forlivese Massimo D'Orazio nuovo reggente regionale Ugl Servizi Ambientali

Il forlivese Massimo D'Orazio, già segretario provinciale Partecipate Servizi Ambientali Ugl Forlì-Cesena, è il nuovo reggente regionale Ugl Emilia-Romagna della stessa federazione. Assume l'incarico per nomina diretta del segretario nazionale della categoria Stefano Andrini.

Il neo segretario si è formato sindacalmente seguendo i lavoratori dei servizi pubblici ambientali a Forlì-Cesena, maturando una lunga e approfondita esperienza nel settore dei rifiuti e delle relazioni industriali. Massimo D'Orazio – che ringrazia il segretario nazionale per la fiducia dimostratagli - è già al lavoro per garantire una più stretta collaborazione con la federazione e dare maggiore attuazione al rapporto con la base associata, ascoltando le richieste e incrementando la presenza dell'Ugl sul territorio.

“Con il nuovo incarico regionale a Massimo D'Orazio si rafforza la presenza del sindacato in un settore importante come quello della filiera dei rifiuti, dove le questioni aperte e le prospettive industriali sono tante – afferma in una nota Filippo lo Giudice, segretario Ugl Romagna -. Appassionato e tenace nella difesa dei lavoratori e nella conduzione delle trattative sindacali, il nuovo reggente regionale Partecipate Servizi Ambientali Ugl ha dimostrato nel nostro territorio di contribuire a rafforzare un’organizzazione che negli ultimi anni è cresciuta in termini di iscritti, in autorevolezza e incisività grazie all’impegno quotidiano e al lavoro nei luoghi e nelle sedi istituzionali”.