Sindacati in presidio davanti alla sede di Ausl Romagna: "No ai turni di pronta disponibilità"

Nella mattinata di martedì 7 novembre, Cgil, Cisl, Uil e Nursind si ritroveranno uniti in presidio davanti alla sede legale dell’Ausl della Romagna, per manifestare contro la decisione unilaterale dell’azienda di introdurre pronte disponibilità per far fronte alle assenze improvvise.

I sindacati in una nota "esprimono ancora una volta profonda contrarietà alle intenzioni aziendali di voler caricare di ulteriore lavoro e disagio il personale dipendente al fine di ovviare a carenze di organico. Tuttavia, tale intenzione rappresenta solo la punta di un enorme iceberg nascosto. Non è possibile infatti chiedere sempre ai “soliti noti” di coprire le carenze di organico rinunciando alla loro vita al di fuori dell’ospedale, il risultato è una stanchezza cronica, una sfiducia totale nel sistema, ed una effettiva impossibilità di operare al meglio delle proprie possibilità come invece i professionisti richiedono a gran voce".

Si legge ancora: "Cgil, Cisl, Uil e Nursind chiedono quindi alla Direzione Generale dell’Azienda Usl l’attuazione di veri interventi risolutivi come, ad esempio, l’adeguamento degli organici, la giusta valorizzazione economica di tutti i dipendenti e soprattutto la garanzia di un adeguato recupero psico fisico e una maggiore conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Per questo manifestiamo e chiediamo a tutti i lavoratori una grande presenza per far sentire la loro voce".