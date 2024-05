Sindacati, l'"Ugl Romagna in tour" fa tappa a Forlì

Giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.30, in piazza Saffi, lato Palazzo Talenti, appuntamento con il sindacato Ugl, seconda tappa dell'iniziativa promozionale “Ugl Romagna in tour. Sindacato in movimento” dopo quella di Ravenna. I cittadini potranno dialogare con i dirigenti dell'Ugl e informarsi sull'attività sindacale. Per l'occasione, sarà presente anche il segretario territoriale Filippo Lo Giudice. L'Ugl distribuirà materiale informativo su occupazione, sicurezza sul lavoro e pensioni (per l'occasione sarà consentito anche il tesseramento). “Nella prima tappa dell'iniziativa "Ugl Romagna in tour", il 22 maggio scorso, a Ravenna, c'è stato un importante riscontro di pubblico - esordisce Lo Giudice -. Abbiamo effettuato un intenso volantinaggio, sono state fornite informazioni sul nostro sindacato e molti cittadini - pensionati, soprattutto - si sono anche iscritti. E il nostro viaggio continuerà nelle principali piazze del comprensorio romagnolo. Dopo Forlì, si replicherà in un'altra piazza, nella città di Cesena".