Sindacati, nasce la Fiom Cgil di Forlì-Cesena: Fabio Torelli è il segretario generale

Nasce la Fiom-Cgil di Forlì-Cesena. Mercoledì si è svolto il congresso al Teatro Verdi di Forlimpopoli alla presenza dei segretari uscenti della categoria di Forlì e di Cesena, Fabio Torelli e Saverio Biguzzi. "In questi ultimi quindici anni abbiamo vissuto una crisi economica, e sociale, complessa, che hanno colpito duramente anche l’Italia - ha ricordato Biguzzi -. Tante le sfide di questi anni, da ultimo l’alluvione che ha colpito pesantemente i nostri territori, il territorio della nostra Romagna, e come Cgil, come Fiom ci siamo messi in gioco per aiutare, per essere al fianco delle persone. La condizione emergenziale dell’alluvione ha mostrato ancora una volta che le domande che ci vengono rivolte e il tipo di assistenza richiesta, vanno molto al di là dell’ambito del rapporto di lavoro, e noi ci siamo, ognuno ovviamente col proprio ruolo. Ciò a dimostrazione che le persone non sono lontane dalla Cgil, dalla Fiom". Nel corso del congresso straordinario sono intervenuti delegati e rappresentanti delle associazioni (erano presenti il segretario generale regionale della Fiom Samuele Lodi e le segretarie generali Cgil di Forlì e di Cesena Maria Giorgini e Silla Bucci). L'assemblea generale ha votato ed eletto Torelli segretario generale della Fiom Cgil Forlì-Cesena. Classe 1975, ha iniziato il suo percorso in Cgil come rappresentante sindacale alla Bonfiglioli riduttori, è funzionario Fiom Forlì dal 2014 e segretario generale Fiom Cgil Forlì dallo scorso anno.