Il sindacato Csa interroga i sindaci sui tagli in cinque case di riposo del comprensorio

La sigla sindacale Csa interroga i sindaci soci di Asp del Forlivese, soprattutto il maggior “azionista” sindaco di Forlì, in merito agli allarmi sulla sicurezza finora rimasti “colpevolmente” inascoltati, a seguito delle precedenti comunicazioni in merito al “piano di ristrutturazione” che il Cds intende attuare. Coratella Federico del coordinamento regionale del Csa precisa che il taglio delle ore d'assistenza proposto dalla dirigenza e dal Cds di Asp del Forlivese "prevede addirittura l'eliminazione di un turno pomeridiano e di un turno notturno, il che significa togliere un operatore dal turno pomeridiano; ma soprattutto togliere, irresponsabilmente, un operatore dal turno di notte nella Cra di Dovadola, aggravando le già precarie condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori di Asp del Forlivese".

Angelini Flora del coordinamento provinciale pone l'accento sulle condizioni di lavoro che riguardano tutte le 5 strutture che compongono l'Asp del Forlivese. "Molti rischi e pericoli permangono nelle varie Cra perchè dovuti a vincoli strutturali e sono essi stessi motivo dell'alto numero di malattie ed infortuni. Riducendo le ore di assistenza e vincolando gli operatori ad erogare gli stessi servizi di oggi, è palese che la salute psicofisica degli stessi operatori, già minata dall'avere affrontato (e risolto con doppi turni, doppie notti, rinunce ai riposi) emergenze di ogni sorta: covid, alluvione, frane, non potrà che aggravarsi ulteriormente".

"Intanto si comincia con la chiusura dell'unica cucina in Asp del Forlivese i cui addetti saranno comandati al lavoro in altro ente, sito in una città molto distante, creando anche disagi legati alla mobilità". Il Csa interroga i sindaci soci se intendono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle loro "partecipate" prima che "tagli scriteriati e controproducenti" aggiungano ulteriori "danni" all'integrità psico-fisica dei "loro" dipendenti.