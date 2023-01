Marinella Portolani in Udienza dal Papa in rappresentanza degli edicolanti: "Professione a rischio estinzione"

Il Sindacato nazionale autonomo Giornalai è stato ricevuto da Papa Francesco in occasione dell'Udienza generale di mercoledì. All'appuntamento in Vaticano era presente anche Marinella Portolani, consigliere comunale di Centrodestra per Forlì e che assolve anche il ruolo di presidente di Forlì-Cesena e Romagna del Snag, oltre che quello di consigliere nazionale del sindacato. "Guidati dal presidente nazionale del Snag, Andrea Innocenti, spiega Portolani, "abbiamo portato un quadro che incornicia la preghiera del giornalaio realizzata da monsignor Silvano Provasi, atuale arciprete del Duomo di Monza".

Quello dell'edicolante, prosegue Portolani, "è un mestiere tanto importante sui nostri territori italiani, da sempre un presidio a garanzia della pluralità di informazione e oggi di servizi e infopoint per i cittadini. Una professione tanto importante, ma ormai a rischio estinzione. Credo che sia anacronistico accusare i media e l'informazione online, ma è necessario ritrovare a livello didattico una rieducazione alla lettura sul cartaceo che affianchi l''utilizzo dei social e la lettura dei quotidiani online".

"La rete di vendita - conclude - è in grande sofferenza, perché non ha più redditività nonostante il sindacato nazionale si sta impegnando per riavere un credito di imposta in extremis dal decreto "1000 proroghe"". Portolani, in qualità di responsabile Emilia Romagna del sindacato, ha convocato per martedì 24 gennaio l'assemblea dello Snag, che si terrà alle 19.30 al Grand Hotel "Tre Corti" di Vecchiazzano, alla presenza di Innocenti.

Nella foto Papa Francesco