Sindacato unitario degli inquilini e assegnatari, Milad Jubran Basir confermato segretario provinciale

Mercoledì , si è svolto il XXII Congresso del Sunia - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari della Provincia di Forlì-Cesena alla presenza di Angelo Campagnola (Segreteria Nazionale), Maria Giorgini e Silla Bucci (Segreteria Generale Cgil Forlì e Cesena), e dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dei proprietari oltre numerosi cittadini.

In apertura dei lavori congressuali, il Segretario Generale uscente ha tracciato una linea operativa della nuova prassi per una vera ed inclusiva politica abitativa del territorio. Il documento redatto è stato apprezzato e condiviso ed assunto come piattaforma operativa della confederazione e a documento congressuale.

Durante i lavori sono intervenuti: Maria Giorgini a nome di Cgil Forlì e Cesena, Carlo Caselli (Confedilizia Forlì), Patrizio Orlandi (Presidente Cooperativa Dialogos), Pier Luigi Rosetti (Responsabile politiche abitative per il Comune di Forlì), Valter Bielli (Associazione Luciano Lama), Marzia Abbonizio (Segretaio Spi Cgil Forlì), con conclusione a cura Angelo Campagnola per conto della Segreteria Nazionale e Regionale del Sunia.

Al termine del dibattito, è stato votato all’unanimità il nuovo Direttivo composto da tredici componenti rispettando le quote di genere. E’ quindi stato convocato il neo comitato direttivo e, su proposta di Angelo Campagnola a nome dei centri regolatori del Sunia Regionale e Nazionale e della Cgil di Forlì e di Cesena, ha proposto la candidatura di Milad Jubran Basir a Segretario Generale del Sunia Provincia di Forlì-Cesena. Il Comitato Direttivo ha votato esprimendo voto favorevole all’unanimità.

"Il Sunia Nazionale, il Sunia Regionale, la Cgil di Forlì e di Cesena esprimono al compagno Milad Jubran Basir, un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro di insediamento e potenziamento svolto oltre ad sincero augurio per il lavoro che l’aspetta nei prossimi anni. Il nuovo Segretario Generale, Milad Jubran Basir, è un sindacalista di lunga corsa, ed ha svolto svariati incarichi sindacali. Da otto anni sta dirigendo egregiamente Sunia Provincia di Forlì-Cesena e Federconsumatori Forlì Cesena. Basir si è sempre distinto anche per gli impegni sociali ed umanitari a difesa delle fasce più deboli della popolazione italiane di origine straniera ed molto riconosciuto e stimato in tutto il territorio provinciale".