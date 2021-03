Castrocaro, vaccino Astrazeneca per il sindaco Tonellato: "Nessuna reazione. Un obbligo morale e civile"

Da Tonellato un appello ai cittadini che in futuro saranno chiamati a scegliere se vaccinarsi o no: "Senza una grande adesione, non usciremo velocemente da questa pandemia"

Reazione avverse? Nessuna. Il sindaco Marianna Tonellato si è vaccinato contro il covid-19 e lo ha fatto come volontaria di Protezione Civile. E' stato il primo cittadino stesso a documentare su Facebook la decisione maturata domenica, quando è iniziata la campagna vaccinale anche per i volontari di Protezione Civile.

"Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il numero di 10 volontari per la giornata di domenica, e mi sono quindi candidata perché ritengo che come sindaco e Capo della Protezione Civile abbia un obbligo morale e civile di rispondere alla chiamata, sperando che il mio gesto invogli quanti più concittadini a dare il proprio contributo alla campagna vaccinale".

Al sindaco Tonellato è stato somministrato il siero Astrazeneca: "E' un vaccino sicuro, come lo è stata la mia gravidanza non ho avuto nessuna reazione post vaccino, quindi chi rientra nelle casistiche vaccinabili, lo faccia senza paura". Quindi un appello ai cittadini che in futuro saranno chiamati a scegliere se vaccinarsi o no: "Senza una grande adesione, non usciremo velocemente da questa pandemia".

"Credere nella medicina e nella scienza non è un atto di fede - evidenzia -: è un’adesione basata sulla matematica e sui numeri e sulla professionalità di medici e scienziati che per più di un anno hanno studiato la via di fuga da questa tragedia". Da Tonellato anche un messaggio al mondo della "politica", suggerendo "una “premialità” per i vaccinati, come un pass che consenta maggiore mobilità". Per Tonellato "incentiverà sicuramente l’adesione".