Sindaco positivo al Covid: "Sto bene, ma sarò assente dal Comune tutta la settimana"

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini è positivo al Covid, solo con lievi sintomi. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino in un post su Facebook: "Alla luce di lievi sintomi influenzali e di un forte raffreddore, sabato mattina mi sono subito sottoposto a un tampone antigienico che è risultato positivo al Covid. Sto bene. Sono un po’ congestionato ma al momento non presento sintomi maggiori.

Sono già in isolamento e seguirò alla lettera i protocolli sanitari previsti in questo caso. La prossima settimana, con mio grande dispiacere, non potrò essere presente in Municipio ma continuerò ad esercitare il mio ruolo e la mia attività amministrativa da casa, con le tecnologie di cui oggi fortunatamente disponiamo. A tutti voi rivolgo un abbraccio virtuale ma sincero. A presto. Anzi, a prestissimo". Zattini, pur essendo stato in prima linea nei momenti più pesanti della pandemia non era mai stato contagiato dal virus negli ultimi due anni, ma non ha evitato la coda dell'ultima ondata dei mesi scorsi.