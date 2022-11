“Sinergie", in programma una serata evento promuovere e divulgare sani stili di vita e i valori del volontariato

Il 28 novembre nella suggestiva location del il Circolo Aurora Aps (ex Scranna), l’Associazione Dino Amadori ETS con Avis presenteranno una serata evento e cena Solidale dal titolo “Sinergie Condividiamo Valori Insieme” per promuovere e divulgare sani stili di vita e i valori del volontariato. Con il Patrocinio del Comune di Forlì e di Loto Odv associazione per la ricerca contro i tumori ginecologici.

"In occasione di tale serata l’artista scultore romagnolo Otello Turci donerà alcune delle sue opere alla nostra Associazione e ad Avis Forlì. Inoltre la food blogger e naturopata Annalisa Calandrini presenterà il libro “Re.Life”: parlando di sani stili di vita, necessari per tutti i donatori e in un’ottica di prevenzione oncologica. Giovedì abbiamo presentato l’evento al Sindaco Gian Luca Zattini facendogli dono di una delle opere che Otello Turci consegnerà alla Associazione Dino Amadori, intitolata “Sensibilità”.

"La scelta non è casuale e certamente descrive la personalità di Gian Luca Zattini, quale uomo sensibile e sempre in ascolto di tutti coloro che gli espongono problematiche chiedendogli consigli su come risolverle: un uomo che ha “sempre tempo” per tutti: questa la dedica nelle parole di Otello Turci. L’ispirazione artistica di Otello Turci ha radici lontane sin da quando nel 1990 incontrò in udienza privata il Santo Padre, Giovanni Paolo II ove l’artista ebbe l’onore di esporgli la propria sensibilità artistica e spirituale. In tale indimenticabile incontro – che poi segnò tutta la vita artistica di Otello Turci - Giovanni Paolo II gli benedì le mani. L’Udienza Papale ha profuso in Otello Turci, nella sua arte e nella sua fede profonda stimoli e fonte di ispirazione per tutti gli anni a venire sino ad oggi. Otello Turci dona agli altri i propri sentimenti tramite le proprie sculture: “il donare” per l’amico Otello è motivo di emozioni più che” il ricevere”, come avverrà nella serata del 28 novembre in occasione della cerimonia di donazione delle sue opere d’arte alle Associazioni e che potranno essere pure acquistate per sostenere la mission della Associazione che rappresento, Ente del terzo settore".

“Ho deciso di donare queste opere per ciò che è il mio credo. Donare trasmette sensazioni ed emozioni beni più intense rispetto a quelle del “ricevere” , queste le parole dello scultore. Condivido la mission di Otello Turci collegata a stretto giro con quella che l’Associazione Dino Amadori si prefigge, volta anche alla divulgazione e sensibilizzazione dell’importanza dell’altruismo e della solidarietà, unici strumenti per combattere l’indifferenza, sulla strada tracciata da mio padre (il prof. Dino Amadori) per tutta la sua vita. La serata del 28 novembre avrà dunque un filo identitario con tutte le iniziative che l’Associazione Dino Amadori ha già organizzato e per quelle che verranno: quello della solidarietà, del volontariato e della importanza della ricerca, quali unici strumenti per poter progredire in tutti i contesti sociali non solo sanitari. Un evento organizzato con Avis con l’obiettivo di sensibilizzare gli oltre 100 amici che parteciperanno sulla mission delle Associazioni e con una raccolta fondi in favore di Avis Forlì" Modererà la serata l’amico giornalista Vincenzo Bongiorno.