Musica nel segno della ripartenza: il Concerto di Natale al Villa Romiti, icona di resilienza dopo l’alluvione

Il Villa Romiti appena sei mesi fa era l’epicentro dello stoccaggio degli aiuti per gli alluvionati. Era un continuo via vai di persone e famiglie che il 16 maggio avevano perso tutto al passaggio dello tsunami di acqua e fango. Nel martedì di Santo Stefano il palazzetto di via Sapinia 40 si è vestito a festa per il grande concerto di Natale, giunto alla 22esima edizione.

Sono saliti sul palco gli artisti e gli allievi dell Istituto musicale Masini con la speciale partecipazione della soprano forlivese Wilma Vernocchi e del maestro Valerio Mugnai alla tromba. Ad esibirsi anche l'Orchestra delle Terre Verdiane con Scilla Cristiano, soprano, Alessandro Goldoni, tenore, Domenico Menini, tenore, James Vallicelli, cantante. Direttore del concerto il maestro Stefano Giaroli.

Tantissima la gente che ha partecipato all’appuntamento, unita dal desiderio di ripartire, di tornare a condividere momenti di spensieratezza. Il concerto è stata un'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno aiutato e continuano ad aiutare gli alluvionati; un momento importante per la comunità, che ha desiderato ritrovarsi assieme a tanti cittadini provenienti da altre zone della città per riprendere in mano la speranza per un futuro migliore. Una comunità ancora ferita dall’alluvione, ma con tanta voglia di ripartire, più unita che mai.