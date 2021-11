Sit in piazza Saffi per ricordare Hakimi, la pallavolista decapitata in Afghanistan

Si è tenuto in piazza Saffi sabato pomeriggio la manifestazione organizzata dall'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Forlì che aderisce all'iniziativa promossa dal Dipartimento Pari Opportunità di Ali-Autonomie locali italiane in memoria di Hakimi della giovane pallavolista afgana decapitata perché inseguiva il suo sogno di indipendenza. Sabato pomeriggio, alle 15 davanti all'entrata del palazzo comunale in Piazza Saffi 8, si è tenuto il sit in di protesta per ricordare il sacrificio di Hakimi e quello di tutte le donne e le persone discriminate. Sono stati esposti cartelli.