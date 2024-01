Sito internet del Comune non funzionante, servizi ripristinati in mattinata

Disagi limitati per chi doveva fruire questa mattina del sito internet del Comune di Forlì. Per diverse ore nella prima mattinata di oggi, martedì, il sito non era raggiungibile per motivi tecnici, bloccando così chi doveva eseguire dell'attività burocratica online. Il problema è stato collegato ai servizi di fornitura del “Cloud”, che ha ripristinato l'agibilità del sito dell'ente nel giro di poco tempo dalla segnalazione del guasto. Il problema ha causato limitati disagi.