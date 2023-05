Forte maltempo sulla Romagna, fiumi a rischio esondazione: si fermano i treni

La forte ondata di maltempo che sta interessando il Forlivese e il Ravennate ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria in più punti. In particolare, mercoledì mattina treni fermi fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna).

"La sospensione - spiega Ferrovie dello Stato in una nota - è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono in costante contatto con Prefettura e Protezione Civile".

I treni che erano in corso di viaggio sono stati fermati nelle stazioni. E' seguita la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, deviazioni e rallentamenti. Dove è possibile sono stati attivati servizi bus sostitutivi. Per maggiori informazioni consultare i siti https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2023/5/2/linea-bologna---rimini--circolazione-ferroviaria-sospesa-tra-fae.html e https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html.html