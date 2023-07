"Disabili e anziani bloccati in casa dal giorno dell'alluvione", il caso del condominio Acer. "E manca anche l'acqua calda"

Dal 16 maggio manca ancora la corrente elettrica e l’acqua calda. E anziani e disabili, che necessitano dell'ascensore per gli spostamenti, sono impossibilitati a muoversi. Si è discusso anche di queste problematiche martedì pomeriggio in via Autoparco a Forlì durante l'incontro fra i residenti della palazzina Acer e il Movimento 5 Stelle di Forlì alla presenza di Mauro Frisoni, coordinatore provinciale del movimento, Eros Brunelli, consigliere comunale a Forlì, Sergio Petroncini, portavoce degli attivisti forlivesi.

"Come hanno sottolineato i numerosi interventi che si sono succeduti, i condomini della palazzina vivono ormai da quasi due mesi, ossia dal giorno dell'alluvione, senza luce delle scale, senza acqua calda e senza ascensore, nonostante la presenza di molte persone disabili ed invalide anche ai piani superiori - spiegano gli esponenti pentastellati -. Ci sono persone invalide e disabili che dal giorno dell'alluvione vivono di fatto murate vive senza potere vedere la luce del sole all'aperto e senza potere prendere una boccata d'aria. In questi quasi due mesi nessuno si è preoccupato di interloquire con questi cittadini per sincerarsi dei loro bisogni e delle loro difficoltà. Non un assessore, non un'assistente sociale, non un responsabile dell'Acer. Di fatto persone dimenticate da tutti e lasciate completamente alla loro solitudine e ai loro pesantissimi problemi".

"A seguito di un question time presentato in consiglio comunale dai consiglieri 5 stelle la maggioranza si è impegnata in modo blando e contraddittorio a ripristinare in "tempi brevi" un ascensore provvisorio che consenta ai condomini invalidi e disabili di accedere all'esterno, entro il 30 luglio a ripristinare l'acqua calda e entro ottobre a ripristinare il riscaldamento - proseguono Frisoni, Brunelli e Petroncini -. Ora sembra che riscaldamento ed acqua calda non siano separabili per cui non pare essere possibile ripristinare i due impianti in tempi diversi. Si pensa forse di impedire a queste persone una doccia calda fino alla fine di ottobre? Nonostante i gravissimi problemi sia di ordine pratico che di carattere psicologico che l'alluvione ha causato in tantissime persone spesso afflitte da varie fragilità, nessuna assistente sociale si è presentata per verificare le problematiche di queste persone".

"I condomini della palazzina sono tutti in affitto, con canoni di tutto rispetto che in certi casi superano i 600 euro al mese - viene ricordato -. Con una petizione all'Acer tutti i condomini hanno chiesto una riduzione del canone di affitto di almeno il 50%. Non solo non hanno avuto alcuna risposta, ma proprio in questi giorni hanno ricevuto i bollettini di pagamento per il mese di giugno, bollettini che non prevedono alcun beneficio. La situazione è ben oltre i limiti di ogni decenza e al di fuori di ogni parametro degno di un paese civile ed europeo. Il Movimento 5 stelle non ha gli strumenti per risolvere una situazione intollerabile, ma continuerà a monitorare la situazione denunciando alle autorità competenti le gravi carenze fino a quando non saranno state risolte".

"Auspichiamo che da parte di tutte le opposizioni, da parte dei comitati che raggruppano le persone alluvionate, da parte delle associazioni della società civile e della stampa locale si tengano aperti i riflettori su una situazione che a tutt'oggi risulta vergognosa da un lato e paradossale dall'altro - concludono i pentastellati -. Vigileremo con la massima attenzione e severità fino a quando le autorità preposte, Acer, comune, regione e stato non avranno ripristinato una situazione di normalità. Ne va della dignità di tante famiglie e della responsabilità di chi non può nascondere la testa sotto la sabbia".