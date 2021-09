Contagi, l'Emilia Romagna respira. E le scuole? Donini: "Poche classi in quarantena"

Mentre da un lato porta avanti la campagna vaccinale e dall'altro tiene d'occhio le scuole, l'Emilia-Romagna può respirare sul fronte dei contagi e dei ricoveri. A confermarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. "La situazione è sotto controllo sul piano epidemiologico - spiega -. C'è una stabilizzazione dei casi, tendente anche al decremento, e l'incidenza sta diminuendo, guidata dall'indice Rt in calo". Nei reparti ospedalieri, inoltre, "siamo sotto il 5% di occupazione dei letti in terapia intensiva e nei reparti Covid- afferma ancora l'assessore- speriamo che il trend continui così e che la gente si vaccini sempre di più".

E a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, "sono poche le classi completamente in quarantena. Moniteremo settimana per settimana e renderemo pubblici i dati non appena li avremo". "Ci siamo dati l'obiettivo di fare indagini epidemiologiche che riguardano i veri contatti ristretti- spiega Donini- in modo che si possa raggiungere l'obiettivo di garantire la didattica in presenza il più possibile".

L'assessore prova dunque a rasserenare gli animi. In Emilia-Romagna: "Siamo all'84% ormai di popolazione vaccinata con una dose e al 78% che ha compiuto il ciclo completo - snocciola i numeri Donini - quindi siamo già molto avanti. I dati sono molto importanti soprattutto per quanto riguarda i giovani: tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati al 70% con una dose. Speravamo di raggiungere i due terzi della popolazione scolastica, cioè il 66%, all'inizio della scuola, invece siamo già al 70% con una dose e all'83% tra i 20-29enni. Ovviamente ora dovranno completare il ciclo. Sappiamo che i vaccini, in particolare per i più, giovani proteggono ben più dell'87%, che è la media di efficacia vaccinale. Quindi dobbiamo completare il più possibile la campagna". Di certo, assicura Donini con una battuta, "andare a prendere a casa le persone per vaccinarle non è contemplato". (fonte Dire)