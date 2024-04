Incuria al Parco Urbano? La replica della società che lo cura: "Ecco tutti i lavori svolti per il decoro"

Attraverso una lettera aperta, nei giorni scorsi una lettrice di ForlìToday ha segnalato uno stato di "incuria" al Parco Urbano, aggiungendo inoltre che all'esterno del polmone verde della città "si vedono quasi tutti i giorni carcasse di conigli investiti e morti, depredati dai vari uccelli e lasciati per giorni interi senza essere rimossi". Sulla questione replica la società consortile "Il Parco", che ne cura il decoro.

"Il Parco Urbano Parco Urbano Franco Agosto è stato ripristinato pochi mesi fa dai danni causati dall’alluvione dello scorso maggio - esordisce la società -. Ricordiamo infatti tutte le immagini del Parco devastato, con tonnellate di fango alto dai 10 ai 50 centimetri per l’80% della superficie. La società "Il Parco", in sinergia con il Comune e le associazioni di volontariato che operano al suo interno, si è da subito adoperata per ridare dignità al parco stesso attraverso una serie di azioni, quali lo scavo e l’asportazione del sedimento, il recupero di tutti i percorsi, sono in corso di ripristino anche le recinzioni esterne e interne danneggiate, l’illuminazione è tornata come prima, così come il chiosco bar, gommolandia e i bagni (che erano andati completamenti distrutti) solo per fare alcuni esempi. Tutte queste azioni finalizzate a consentire la normale fruizione del Parco da parte di tutti.

Per quanto riguarda il verde, "nella stragrande maggioranza del parco la situazione è di assoluto decoro. Sono state asportate le alberature secche e i rami spezzati e caduti a terra (che erano tantissimi)". Concludono dalla società: "Il Parco Urbano è pienamente operativo e ha ripreso il suo ruolo nella vita di tutti i forlivesi. E' il simbolo di una città ferita, ma è anche il simbolo di una comunità che si è data da fare ed è ripartita". Nei giorni scorsi era intervenuto l'assessore al Verde Pubblico, Giuseppe Petetta, specificando che"per il ripristino totale di quest’area ci vorranno 2,3 milioni di euro, di cui 1 milione e 800 a carico della struttura commissariale nell’ambito della prossima ordinanza per l’utilizzo dei fondi europei vincolati alla ricostruzione, e i restanti 500 mila euro derivanti dalla campagna di solidarietà avviata da TgLa7 e Corriere della Sera".

Con l’alluvione - aveva ricordato Petetta - il parco ha agito da cassa di espansione. Così facendo, si sono potuti limitare i danni a strade e abitazioni limitrofe ma sono stati sacrificati il laghetto artificiale, i percorsi ciclopedonali e gli arredi, l’area giochi e più dell’80% dell’intera superficie vegetativa. I lavori di somma urgenza sono terminati da pochissimo e per quanto riguarda la valutazione agronomica del danno al patrimonio arboreo abbiamo dovuto attendere i tempi di reazione delle specie interessate dagli allagamenti e dai fanghi, che solo in questa stagione primaverile possono essere parzialmente verificabili. In settimana, pubblicheremo il bando per la progettazione del ripristino del laghetto, la cui copertura economica è garantita dalle risorse raccolte dal gruppo editoriale La7".