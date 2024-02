Le case popolari di via Manzoni tra sporcizia, preservativi usati e persone sospette: "Viviamo nella paura"

"Non siamo più tranquilli. Sembra di vivere nel Bronx". Attorno al complesso delle case popolari di via Alessandro Manzoni l'immagine che prevale è quella di degrado. Rifiuti, resti di materassi, carcasse di motorini e bici e preservativi usati gettati per terra. "E' vergognoso l'atteggiamento di chi si trincera dietro ad un "che ci posso fare" e l'atteggiamento di indifferenza adottato da chi dovrebbe rimuovere questa situazione di disagio", sono le parole di una residente che ha voluto mantenere l'anonimato.

"Sembra quasi che chi vive nelle case popolari debba rassegnarsi a farlo in queste condizioni, dividendo le colpe tra cittadini incivili e istituzioni negligenti", prosegue la condomina, che fotografa con dettaglio lo scenario che si presenta nello stabile di via Manzoni: "Il seminterrato che dovrebbe essere un parcheggio per le auto è invece una discarica di rifiuti ingombrati, dai materassi ai mobili rotti, con preservativi usati e gettati a terra". A questo si aggiunge "musica ad alto volume, anche di notte, e la presenza di persone sospette che vandalizzano e sporcano".

"Siamo stanchi - continua la residente, che si fa portavoce di altri abitanti della palazzina -. Abbiamo paura a rincasare quando è buio, perché potremmo trovarci davanti personaggi sconosciuti che bivaccano nelle scale o addirittura ci dormono. Non ci sentiamo più tranquilli di stare in quelle che sono le nostre case. Ora sembra di vivere nel Bronx, dove ognuno fa quel che vuole, infischiandosene altamente del rispetto degli altri".

La situazione, viene rimarcato, "è stata segnalata ad Acer, alle istituzioni comunali e più volte abbiamo chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ma la situazione continua ad essere la stessa. Chiediamo un intervento, in modo che si possa ridare dignità alle persone che sono costrette a subire tutto questo. Meritiamo di vivere in modo più decoroso".