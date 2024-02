Degrado nella palazzina Acer di via Manzoni, "Nessuno si deve sentire abbandonato. Pronti anche ad allontanare i responsabili"

"Nessuno si deve sentire abbandonato". Il vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo, prende la parola in merito ai disagi segnalati da alcuni residenti della palazzina popolare di via Manzoni, a Forlì. "Prima di Natale - puntualizza - si è svolta in Comune una riunione condominiale con alcuni residenti, perché non tutti hanno voluto partecipare, alla presenza della Polizia Locale e Acer. Il problema è che la situazione di degrado che è stata segnalata è causata dalla condotta di alcuni dei condomini della palazzina, che si sarebbero resi autori anche di danneggiamenti del cancellino e del portone d'ingresso. Sono in corso delle verifiche e con il progetto "Case Sicure" abbiamo già effettuato e faremo controlli per appurare se ci sono i presupposti per allontanare i responsabili di questa situazione per effetto di un utilizzo improprio degli appartamenti".

Quindi, puntualizza Mezzacapo, "non è vero che non ci sono stati controlli, con gli agenti impegnati anche in borghese". Il vicesindaco si è attivato in prima persona, insieme al comandante della Polizia Locale Claudio Festari, nel far presente la situazione dello stabile di via Manzoni al prefetto Rinaldo Argentieri, al questore Claudio Mastromattei e ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. "Siamo consapevoli che stiamo parlando di una situazione ad oggi difficile e ho dispiacere per quei condomini che vorrebbero vivere serenamente nella propria abitazione. Ma posso assicurare che quel che sta accadendo è monitorato".

"Ci attiveremo inoltre - assicura il vicesindaco - per rimuovere anche le auto ferme da anni nel garage, ma anche per interventi di pulizia dell'area con il personale di Alea Ambiente". Da Mezzacapo anche un invito ai cittadini che abitano nelle case popolari a segnalare eventuali situazioni di degrado: "Noi siamo venuti a conoscenza di questa situazione che dura anche da tempo appena due mesi fa e ci siamo subito messi all'opera non solo con i controlli, ma convocando anche la riunione condominiale in Comune, fatto mai avvenuto in passato". Altro monito del vicesindaco: "A chi provoca danneggiamenti cominceremo a chiedere un risarcimento. Tutti devono rispettare le regole".

L'intervento di Acer

Sulla questione tiene interviene anche Acer: "L’edificio è stato oggetto di costanti interventi di manutenzione da parte dell’Azienda. Si sono registrati nelle zone di utilizzo comune circa una decina di interventi solo nel 2023. Fra questi vi sono lavori e verifiche di rilievo, come lo sgombero di materiale improprio depositato da assegnatari nello scantinato e nell’area cortilizia esterna; interventi sull’ascensore per impianto fermo, rilevando come causa oggetti incastrati tra le porte; e il ripristino di un estintore, scaricato, in quanto usato in maniera impropria per gioco da residenti del condominio".

"Le spese per tali interventi vengono addebitate agli inquilini, in quanto collettivamente responsabili come da regolamento e da codice civile - viene aggiunto -. L’Azienda, vista la rapidità con cui si sono nuovamente accumulati materiali impropri nelle aree comuni dell’edificio, in questo momento sta intervenendo con una nuova pulizia straordinaria e con idonei interventi di sgombero e riparazione".