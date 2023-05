"Voci incontrollate sulla diga di Ridracoli": Valbonesi spegne gli allarmismi sull'invaso

"C'è una voce incontrollata sul fatto che la diga di Ridracoli rilasciasse acqua. La diga non sta rilasciando acqua, se non quella che va nella condotta principale, e che verrà potabilizzata, e quella di sfioro dovuta alla tracimazione, che non dipende da noi". A fare chiarezza è il sindaco Daniele Valbonesi dopo il tam-tam sui social network. Si è sparsa una voce incontrollata per cui la diga sarebbe stata 'aperta' per ragioni di sicurezza. Quanto al resto del territorio, "le precipitazioni sono cessate e speriamo che continui così. La situazione resta pesante. Il livello idrometrico del fiume Bidente sta lentamente diminuendo".

Le criticità

Quanto alla viabilità, "la situazione è drammatica. La Bidentina è interrotta in tre punti, tra Santa Sofia e Galeata, a Pianetto e a Civitella presso la Tombina. Si sta lavorando per creare un passaggio, già garantito ai mezzi di soccorso. Altrove le strade sono distrutte, in particolar modo la Provinciale del Carnaio, quella che collega Santa Sofia a San Piero in Bagno. Molte frazioni sono isolate. Ci stiamo occupando di monitorare la situazione generale, portare assistenza alle persone isolate e monitorare le singole situazioni. Stiamo seguendo la situazione anche nella Rsa e ospedale. E' una situazione drammatica e le frane continueranno. E' importante la massima attenzione".