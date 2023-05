Santa Sofia, la situazione sulle strade comunali: "Situazione complessa sulla "Collina di Pondo-Saviana""

Sabato di sopralluoghi sulle strade comunali di Santa Sofia, martoriate dalle frane che hanno interessato il territorio dopo gli eventi meteorologici del 16 e 17 maggio scorso. Per quanto riguarda la strada "Collina di Pondo-Saviana", informa il sindaco Daniele Valbonesi, "le condizioni sono piuttosto complesse con 3 dissesti. Da lunedì si inizierà ad intervenire nei pressi del podere "Vigne" per il ripristino della viabilità. A seguire si interverrà anche per il ripristino della carreggiata in località Bastia e per migliorare la situazione tra Trapoggio e Saviana".

Per quanto concerne la "Santa Sofia-Camposonaldo", aggiorna il primo cittadino, "la prossima settimana si interverrà per eliminare i restringimenti creati dai dissesti e per riprofilare le scarpate interessate". A Poggio alla alla Lastra "venerdì siamo intervenuti con il taglio di alberi e vegetazione per alleggerire il carico a monte del dissesto più significativo. Nei prossimi giorni dobbiamo stabilire come intervenire in uno dei dissesti verso valle".

Sulla Meleto-San Giacomo, continua Valbonesi, "siamo in attesa che Enel intervenga per lo spostamento della linea di bassa tensione per poi creare una pista alternativa nei pressi del dissesto creatosi". Sulla "Tre Fonti-Cornieta", informa l primo cittadino, "i sta intervenendo sulla frana. Oggi ero in cantiere e si sta proseguendo nel lavoro definito che consiste nella messa in sicurezza del fronte franoso per poi ripulire la strada".

"Oltre a tutto questo prosegue il monitoraggio di tutte le situazioni più delicate anche sulla viabilità consorziale e vicinale e la stima dei costi in continua evoluzione - conclude Valbonesi -. Sappiamo che dobbiamo fare il prima possibile, soprattutto per i cittadini ad evacuati e sfollati e per le tante attività economiche sparse nel nostro territorio, ma dobbiamo farlo bene e con la massima sicurezza".