Frane e smottamenti si portano via porzioni di strade: a Dovadola evacuate 27 persone. Isolata anche una comunità

Tra i Comuni maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo, che da oltre 36 ore interessando la Romagna, c'è quello di Dovadola. Non si contano le frane che hanno portato via intere porzioni di strade comunali e provinciali. "La situazione è critica - conferma il sindaco Francesco Tassinari -. Ci sono numerose arterie interrotte. Inoltre nella nottata tra martedì e mercoledì si è reso necessario evacuare una zona con otto famiglie e ventisette persone come conseguenza di un importante movimento franoso a monte. Stiamo valutando se farle rientrare nelle prossime ore nelle proprie abitazioni".

Gli smottamenti hanno isolato abitanti nelle aree di campagna attraversate dalle strade comunali. Tra i cedimenti segnalati, "la Provinciale del Prete che è impraticabile e quella comunale di Montepaolo, dove si sono registrate almeno otto frane importanti. Si tratta di smottamenti che hanno portato porzioni di strada. E' una situazione molto brutta e grave".

Il sindaco ha partecipato al Tavolo di Emergenza col prefetto Antonio Corona, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine per definire come intervenire nell'immediatezza. Il principale obiettivo è quello di raggiungere gli abitanti isolati. "Sopra Montepaolo - prosegue il primo cittadino nella fotografia dell'emergenza - c'è anche una comunità con pazienti psichiatrici e nove operatori. Stiamo lavorando su ciascuno situazione per capire come intervenire".

Speciale maltempo

L'ONDATA DI MALTEMPO - La difficilissima situazione a Modigliana

L'ONDATA DI MALTEMPO - Si fermano i treni