Oltre 200 millimetri di pioggia, situazione critica a Modigliana: frane, linee elettriche divelte, case isolate e strade chiuse

"Vi prego, evitate di muovervi". E' particolarmente critica la situazione a Modigliana, dove dall'inizio della forte ondata di maltempo che ha investito la Romagna sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia. Il quadro descritto dal sindaco Jader Dardi è allarmante: "La situazione delle strade attorno a Modigliana è grave e precaria. Tutto il territorio del nostro comune è nella situazione di allarme più elevato non muovetevi da casa. Se qualcuno è in stato di necessità o sa di persone isolate, senza viveri o acqua o in stato di emergenza può contattare i numeri 0546949520 o 0546949535".

L'ONDATA DI MALTEMPO - Si fermano i treni

La viabilità

"Non si transita dal ponte Rosso e ci sono zone allagate a Faenza e Forlì - prosegue Dardi -. Non si transita sul Trebbio, è chiusa la Bicocca, si transita per Brisighella solo dalla Carla, ma con grande cautela". Per tutta la notte sono intervenuti i volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile nelle tante aree interessate dalle frane, con interventi di emergenza anche in mattinata. Numerose le strade provinciali chiuse per frane, così come molto strade comunali. Sono state interdette alla circolazione strade le vie Della Costa, San Martino in Monte, San Casciano, Beccugiano, dove si sono registrate smottamenti e cedimenti stradali. Frane con danni alle strade anche in via Trebbio, San Savino e Ibola.

Case isolate

Da Prato sono partiti mezzi della Protezione Civile, questto per "impraticabilità di altri collegamenti". Quindi l'appello ai cittadini: "Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Le frane hanno divelto anche linee elettriche e la situazione è pericolosa. Abbiamo diverse case che sono rimaste isolate e altre che stiamo evacuando. Stiamo cercando con la collaborazione della Protezione civile di attivare gli aiuti necessari". Le scuole mercoledì sono chiuse.