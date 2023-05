Da Modigliana un bollettino di guerra: "Situazione frane gravissima. Contattati tutti gli isolati"

La buona notizia è che "tutte le persone isolate sono state raggiunte o contattate". Ma quello che ha comunicato il sindaco Jader Dardi è un bollettino di guerra per Modigliana. Espone il primo cittadino: "La situazione gravissima delle frane e dei cedimenti avvenuti in tutto il territorio comunale si è aggravata. Modigliana non è raggiungibile in quanto l'unica via di accesso è Via Provinciale Faentina, che è sottoposta a verifica per la presenza di un fronte di frana (Pappona). La pioggia di venerdì mattina ha aggravato la situazione di pericolo e il transito è autorizzato solo per i mezzi di soccorso. Abbiamo chiesto l'intervento dell'Esercito per il ripristino del ponte su via Carlo Alberto Dalla Chiesa per il quale è stata già eseguita una rivelazione".

"Abbiamo già allertato Prefettura, Protezione Civile e forze dell'ordine per attivare tutte le azioni di assistenza necessarie per la nostra comunità, in termini di approvvigionamenti alimentari - prosegue Dardi -. Nei giorni scorsi tutte le persone isolate sono state raggiunte o contattate. Le frane hanno interessato le linee idriche e di fornitura di energia elettrica, sulle quali stanno intervenendo le squadre operative per limitare i disservizi e le interruzioni di forniture. Il Coc di Modigliana si è attivato per il reperimento di acqua potabile per la popolazione. I presidi per l'erogazione dell'acqua potabile e non potabile sono posizionati in Piazza Matteotti e sotto il loggiato del Municipio. Verranno gestiti dalla Protezione Civile di Modigliana, case sparse e non raggiungibili saranno sostentate per quanto possibile con il personale di soccorso. Si invitano tutti i cittadini all'uso parsimonioso dell'acqua distribuita in rete".

Sul fronte sanitario, "Sono attivi i servizi sanitari presso le strutture dell'ospedale di comunità e delle case di riposo. Sono garantite le forniture alle farmacie, mentre il pronto soccorso sanitario è attraverso l'attivazione dell'elimedica - aggiorna -. A tutti i cittadini chiediamo la massima collaborazione e di limitare al massimo la mobilità anche all'interno del territorio comunale. Si chiede di limitare il consumo del carburante che in via prioritaria deve essere riservato ai mezzi di soccorso. Per qualsiasi necessità impellente di spostamento per ragioni sanitarie, si invita a segnalare con adeguato anticipo l'esigenza presso il presidio del Comune di Modigliana. Non siamo in grado di dare comunicazioni sul ripristino dei collegamenti telefonici per il quale abbiamo già richiesto intervento".