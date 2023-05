Modigliana, l'elicottero soccorre 8 persone isolate sul Monte Trebbio. Erano senza cibo da 2 giorni

Su tutto il territorio di Modigliana proseguono gli interventi della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Provincia e dei mezzi comunali, con l'obiettivo di riaprire le strade provinciali e comunali chiuse a seguito delle frane innescate dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi. Quello del comune della vallata del Tramazzo è tra i più colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi. "L'obiettivo - esordisce il sindaco Jader Dardi - è quello di raggiungere le famiglie e le persone ancora isolate, prima del previsto peggioramento meteo annunciato dalle previsioni" per i prossimi giorni.

Giovedì mattina si è recato sul posto il prefetto Antonio Corona per una verifica sul posto, presiedendo la riunione di coordinamento anche coi comuni di Tredozio, Predappio e Dovadola, la Provincia, i rappresentanti della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, delle forze dell' Ordine e dei Carabinieri. Sul posto sono giunti anche geologi e i tecnici della Protezione Civile per i sopralluoghi sulle aree di frana. "Siamo in contatto telefonico con tutte le famiglie isolate, che sentiamo ogni 4-5 ore - aggiorna Dardi -. Conosciamo le esigenze particolari di viveri, utenze, situazioni di fragilità e necessità di medicinali. È stato effettuato il soccorso di 8 persone prive di viveri da 2 giorni, portate in salvo tramite l’elicottero da una casa isolata sul Monte Trebbio. I soccorsi arriveranno in modo ordinato in tutte le parti del territorio. Rinnovo l’appello a non prendere iniziative personali e coordinarsi con le forze preposte".

"È necessario riaprire i collegamenti che per Modigliana sono ancora interclusi, mettere in sicurezza le persone, verificare le condizioni di accessibilità, mantenere attivo il servizio per l'acqua potabile e le linee elettriche - afferma il primo cittadino -. A tutti i cittadini rinnovo l'invito alla collaborazione, a limitare e prestare attenzione nei loro movimenti. Stiamo affrontando una difficile situazione di emergenza che ha in questo momento la priorità di mettere in sicurezza le persone a fronte di una situazione della viabilità e dei collegamenti che ha ceduto per i tantissimi fronti di frana che si sono aperti".

Quanto all'attività di volontariato, "stiamo raccogliendo la disponibilità di tante persone pronte ad aiutare, ma al momento la priorità è quella della sicurezza delle persone. Stiamo predisponendo un piano di aiuti e quando sarà possibile segnaleremo le possibilità di attivarsi per la comunità. Al momento quello che si può fare è segnalare situazioni d’aiuto ancora non mappate ai numeri 0546949520 o 0546949535 o alle forze dell’ordine". Situazione critica anche per gli animali da compagnia. Il maltempo ha isolato anche un allevamento di Australian Shepherd. L'allenatrice Cristina Quadalti chiede stallo o l'adozione per i suoi cani.