Parco Urbano alluvionato, conclusi i lavori di somma urgenza: "Ora è possibile quantificare i danni". Il laghetto sarà ricostruito

Si sono conclusi "da pochissimo tempo" i lavori di somma urgenza al Parco Urbano "Franco Agosto", pesantemente colpito dall'alluvione dello scorso maggio. I lavori prevedevano la rimozione dei fanghi e la pulizia delle strutture presenti. Lo ha comunicato l'assessore al Verde, Giuseppe Petetta, replicando ad una serie di question time presentati dal capogruppo in Consiglio comunale di Forlì & Co, Federico Morgagni circa lo stato del "polmone verde" di Forlì.

Petetta ha spiegato che solo con la fine dei lavori di somma urgenza gli uffici competenti hanno potuto constatare l'entità dei danni: per quanto concerne il patrimonio verde "la valutazione agronomica del danno può essere definita solo a seguito dei tempi di reazione delle specie interessate dagli allagamenti dei fanghi", con le tempistiche "che non sono immediatamente determinabili e che solo durante la stagione primaverile saranno parzialmente verificabili". "La progettazione - ha tenuto a chiarire l'assessore - è quindi subordinata anche a queste valutazioni, che sono tutte cose tuttora in fase di studio".

Entro la primavera, ha annunciato Petetta, ci sarà invece l'approvazione del progetto di rifacimento del laghetto del parco, mentre per quanto riguarda le riparazioni e riqualificazioni degli arredi ludici, e sportivi, ma anche del patrimonio verde, bisogna attendere il secondo semestre dell'anno per l'approvazione del progetto. Ammonta a 502.472,74 euro la somma giunte dalle donazioni e destinate a rimettere in sesto il parco.

Morgagni ha definito "scarna" l'informativa di Petetta, ricordando che le risposte alle richieste di accesso agli atti agli uffici competenti "sono arrivate prive di qualunque documento atto di accompagnamento e sono risultate in questo elusive, non fornendo alcun chiarimento né sullo stato di avanzamento dei lavori, né sull'impiego delle risorse ricevute dall'ente tramite donazioni". In merito all'utilizzo delle donazioni per il parco l'esponente di Forlì & Co ha rimarcato come "sia doverosa una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini per una cifra così rilevante".