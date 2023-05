Alluvione e frane, la situazione a Rocca San Casciano: scuole chiuse fino a mercoledì

Anche Rocca San Casciano non è stata risparmiata da frane ed allagamenti. Sul fronte viabilità, informa il sindaco Pier Luigi Lotti, "il Monte di Re è chiuso al traffico in quanto altamente pericoloso. Si tratta dell'unica via per i mezzi di soccorso. Dobbiamo evitare di compromettere ulteriormente la stabilità del manto stradale già molto precaria". Capitolo medicinali: "Le persone in possesso di ricette per il ritiro dei medicinali presso la farmacia dell'ospedale Morgagni possono portarle presso la Misericordia. Quest'ultima lunedì, mercoledì e venerdì, strada permettendo, si recherà a Forlì per il relativo ritiro. Chi avesse bisogno di essere visitato per urgenze può recarsi in Comune dove sarà preso in carico dal personale medico in servizio".

Per quanto riguarda le utenze e le linee telefoniche, "tutti gli operatori stanno lavorando incessantemente per ripristinare le forniture. Abbiamo avuto notizia dagli operatori di Hera che la rottura è stata provvisoriamente riparata ed entro sera l’acqua tornerà disponibile nelle abitazioni della zona Pratolungo-Casone. Per l'approvvigionamento dell'acqua si raccomanda l'utilizzo delle fontane site lungo il Paese". Per quanto riguarda i rifiuti, sabato e lunedì la raccolta di rifiuti riguarderà solo il rifiuto "umido" e come da calendario. Le scuole di ogni ordine e grado di Rocca sono chiuse, salvo proroghe, fino a mercoledì 24 maggio (compreso).

Al supermercato e farmacia è possibile pagare con bancomat e carte di credito. Quanto alle derrate alimentari, "le abbiamo richieste e siamo in attesa che ci vengano consegnate. Purtroppo la pioggia di oggi non consente agli elicotteri di viaggiare". Il personale di Intesa San Paolo si sta attivando per riaprire la Filiale: Le attività degli Uffici Comunali e della Casa della Salute sono al momento sospese. "Se dovete segnalare criticità/problemi o avete bisogno di informazioni recatevi in Comune, purtroppo la linea telefonica comunale non è ancora stata ripristinata", conclude il sindaco.