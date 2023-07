Cervese, si avvicina la fine dell'interruzione a Casemurate: ecco quando riaprirà

Si avvicina la riapertura della via del mare che collega Forlì con Cervia nel tratto interessato dai lavori in corrispondenza del Torrente Bevano. La Provincia di Forlì-Cesena ha infatti pubblicato la nuova ordinanza che aggiorna la situazione della transitabilità sulle strade provinciali. L'ente, viene evidenziato, "sta lavorando e continuerà a farlo per fronteggiare le pesantissime, drammatiche conseguenze di questo evento meteorologico di eccezionale portata in stretto coordinamento con la Prefettura, la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e i Sindaci dei Comuni".

La Provinciale 2 "Di Cervia", meglio nota come Cervese, è stata interessata dai lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Torrente Bevano a Casemurate. Poi è arrivata l'alluvione del 16 maggio, che ha causato ampi danni alla sede stradale. I lavori di ripristino sono quindi prossimi alla conclusione. Come si evince dall'ordinanza, l'interruzione di 200 metri, tra il chilometro 10+500 e il chilometro 10+700, si concluderà sabato 8 luglio alle 10. A quel punto il tratto riaprirà, con Forlì che sarà nuovamente collegata a Cervia attraverso la "via del mare".

La situazione delle altre provinciali

Per quanto riguarda la "Provinciale 3 del Rabbi", al chilometro 9+400 vi è la presenza di restringimento regolato a senso unico alternato da impianto semaforico. Il tratto tra il chilometro 21+200 al chilometro 27+500 (tra Tontola e San Zeno) è transitabile con presenza di restringimenti regolati a senso unico alternato e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 30 tonnellate e con circolazione a senso unico alternato. Dal km 27+700 (da San Zeno al confine con Regione Toscana) vi è la presenza di sensi unici alternati regolati da impianto semaforico e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il tratto tra il chilometro 47+100 al chilometro 51+075 (tra Via Castel dell’Alpe e confine con Regione Toscana) è transitabile con presenza di restringimenti regolati a senso unico alternato e presenza di materiale instabile sul piano viabile − Dal chilometro 47+100 al chilometro 51+075 (tra Via Castel dell’Alpe e confine con Regione Toscana) transito consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 18 tonnellate. Il limite è di 30 chilometri orari.

Per quanto riguarda la "Bidentina", il tratto tra il chilometro 53+000 e il chilometro 55+500 (tra Pianetto e Pollo del Campo) è transitabile con presenza di restringimenti regolati a senso unico alternato da impianto semaforico. Il limite è di 30 chilometri orari. La Provinciale 20 "Tramazzo - Marzeno" è transitabile dal chilometro 0+000 al chilometro 6+500 (tratto da inizio a fuori centro abitato Modigliana) con presenza di restringimento e senso unico alternato regolato da semaforo in corrispondenza della Rupe Pappona al chilometro 3+000. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 34 tonnellate. Il tratto tra il chilometro 6+500 e il chilometro 14+000 (tra Modigliana e Tredozio) è transitabile con presenza di restringimenti regolati a senso unico alternato e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 18 tonnellate. Il limite è di 30 chilometri orari.

La Provinciale 21 "Trebbio" è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 1+000 al chilometro 11+000 (escluso il centro abitato di Casone) − Nei restanti tratti, con presenza di restringimenti e sensi unici alternati, il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 3,5 tonnellate solo se specificatamente autorizzati. Il transito è vietato anche a cicli e motocicli. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

La Provinciale 22 "Busca" vede tra il chilometro 0+000 e il chilometro 12+977 la presenza di restringimenti e sensi unici alternati e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 3,5 tonnellate. Il limite è di 30 chilometri orari. La Provinciale 23 "Centoforche" è transitabile con presenza di restringimenti e sensi unici alternati e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il limite di peso è di 3,5 tonnellate. Vige anche qui il limite dei 30 chilometri orari. La Provinciale 24 "Forche" è transitabile con presenza di restringimenti e sensi unici alternati e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il limite di peso è di 3,5 tonnellate. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

La Provinciale 25 "Valbura" è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 1+000 al chilometro 2+500. Su tutto il tratto presenza di restringimenti e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il transito è vietato anche a cicli e motocicli. Il limite è di 30 chilometri orari. Sulla Provinciale 27bis "Braldo" vige il limite di 30 chilometri orari per la presenza di materiale instabile sulla strada.

La Provinciale 47 "Predappio - Rocca San Casciano" è transitabile con presenza di restringimenti, sensi unici alternati e presenza di materiale instabile sul piano viabile dal chilometro 0+000 al chilometro 4+850 (tratto tra Predappio e Predappio Alta), mentre dal chilometro 4+850 al chilometro 9+100 il transito consentito ai soli residenti. E' invece chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 9+100 al chilometri 20+325. Il transito è vietato a cicli e motocicli. Vige il limite dei 30 chilometri orari.

Per quanto riguarda Provinciale 48 "Teodorano", dal chilometro 3+800 al chilometro 7+500 è transitabile con presenza di restringimenti e sensi unici alternati. Dal chilometro 6+000 al chilometro 7+500 transito consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 18 tonnellate. In tutto il tratto presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

La Provinciale 54 "Baccanello" è transitabile dal chilometro 0+000 al chilometro 6+000 con presenza di restringimenti e sensi unici alternati. Dal chilmetro 6+000 al chilometro 7+000 il transito è consentito ai soli residenti, con massa effettiva fino a 3,5 tonnellate. L'arteria è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 7+000 al chilometro 8+821 (tra Rio Brasina e bivio con la Provinciale 47 "Predappio - Rocca San Casciano"). Il limite è di 30 chilometri orari. Il transito è vietato a cicli e motocicli.

La Provinciale 55 "San Benedetto - Marradi" è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 3+300 al chilometro 8+127. La Provinciale 66 "Casale" è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia su tutto il tratto dal chilometro 0+000 al chilometro 5+172. La Provinciale 68 "Voltre", tra il chilometro 0+000 e il chilometro 9+300, è transitabile con presenza di restringimenti e sensi unici alternati a vista. Il limite è di 30 chilometri orari.

La Provinciale 76 "Civorio" vede la presenza di restringimenti e sensi unici alternati tra il chilometro 0+000 e il chilometro 9+000 (tratto tra Civitella di Romagna e Trebbioli), con il transito è consentito ai soli veicoli aventi larghezza inferiore ai 2,20 metri (residenti e autorizzati). E' chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 9+000 al chilometro 12+100. Il limite è di 30 chilometri orari. Il transito è vietato anche a motocicli e cicli.

La Provinciale 78 "San Matteo" è transitabile con presenza di senso unico alternato al chilometro 3+800 (prima di Piandispino) e al chilometro 8+500. Il limite è di 30 chilometri orari. La Provinciale 81 "Trebbio - San Savino" è interrotta dal chilometro 0+000 al chilometro 5+300 (tra la Provinciale 21 al Campeggio “La Luna sul Trebbio”). Dal chilometro 5+300 al chilometro 7+873 (tratto tra Campeggio “La Luna sul Trebbio” e fine tratta) vi è la presenza di restringimenti e sensi unici alternati. Dal chilometro 5+300 al chilometro 7+873 il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 3,5 tonnellate solo se specificatamente autorizzati. Il limite è di 30 chilometri orari. Vige il divieto di transito per cicli e motocicli.

La Provinciale 83 "Polenta" è transitabile con presenza restringimenti e di senso unico alternato a vista dal chilometro 6+500 al chilometro 6+700. Il limite è di 30 chilometri orari. La Provinciale 86 "Tramazzo" vede dal chilometro 0+000 al chilometro 7+200 (tratto tra Tredozio e località Lago di Ponte) la presenza di restringimenti e sensi unici alternati. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a18 tonnellate. Inoltre è interrotta dal chilometro 5+500 al chilometro 14+681.

La Provinciale 95 "Ranchio-Civorio" è transitabile con presenza di restringimenti, sensi unici alternati e presenza di materiale instabile sul piano viabile. Il transito è vietato per cicli e motocicli. Vige il limite di 30 chilometri orari. La Provinciale 102 "Gaggiolo - Pian di Spino" è interrotta dal chilometro 0+000 al chilometro 0+100, mentre dal chilometro 0+500 al chilometro 0+600 vi è la presenza di senso unico alternato. Il limite è di 30 chilometri orari. La Provinciale 104 "Dovadola - Montecolombo" è chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia su tutto il tratto dal chilometro 0+000 al chilometro 10+478.

La Provinciale 126 "Preddapio-Rocca-Meldola" vede la presenza di senso unico alternato dal chilometro 9+800 al chilometro 9+900. Il limite è di 30 chilometri orari. Lungo la Provinciale 129 "Modigliana - Rocca San Casciano" è consentito il transito ai soli residenti ed altri solo se specifcatamente autorizzati dal chilometri 0+000 al chilometro 2+000, mentre è interrotta dal chilometro 2+000 al chilometro 7+000 (Via Morana). Dal chilometro 7+000 al chilometro 18+780 (tratto tra Via Morana e Rocca S. Casciano) vi è la presenza di restringimenti e resta il transito consentito ai soli residenti ed altri solo se specifcatamente autorizzati.Su tutto il tratto transito consentito ai soli mezzi con massa effettiva fino a 3,5 tonnellate. Il limite è di 30 chilometri orari. Vige il divieto di transito a cicli e motocicli. Tutte le altre provinciali forlivesi sono percorribili.