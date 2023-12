Tredozio, un Natale da sfollati per oltre 150 terremotati. Vietina: "Vengano sbloccate le risorse"

Tredozio sta ancora facendo i conti con le conseguenze del terremoto del 18 settembre a scorso, con 79 famiglie (oltre 150 persone) sfollate, che hanno trovato una sistemazione temporanea da amici, parenti, nel camping o nelle casette del centro sportivo "Le Volte". La prima cittadina Simona Vietina è al lavoro "per chiedere alcuni fondamentali interventi a beneficio delle zone colpite dal sisma". La sindaca venerdì ha incontrato in Regione la vice presidente Irene Priolo e il dirigente Enrico Cocchi.

"Ho chiesto l'applicazione delle norme già utilizzate per la ricostruzione a seguito del terremoto del 2012 in Emilia, espresse in apposite ordinanze regionali - ha spiegato Vietina -. Inoltre è stato chiesto l'accesso alle agevolazioni del bonus 110% per coloro che intendessero da subito iniziare i lavori di rifacimento delle proprie abitazioni, senza attendere lo stanziamento di aiuti statali. Ulteriore pressione è stata fatta riguardo alla messa a disposizione di personale tecnico amministrativo a supporto di quello attualmente presente nei territori colpiti".

Vietina auspica inoltre "che la Regione si occupi in toto della ricostruzione degli edifici di interesse strategico come le scuole e il comune di Tredozio, ora inagibili. Non è mancato il riferimento al patrimonio architettonico e religioso profondamente ferito dal sisma, nonché al tessuto economico del territorio che ha subito profonde ripercussioni". Lo scopo di questa visita, conclude la sindaca ringraziando gli interlocutori regionali per la vicinanza dimostrata, "è di sensibilizzare tutti i livelli di governo, affinché vengano sbloccate risorse ed avviati interventi con un cronoprogramma certo, per ridare fiducia al territorio ed uscire dal contesto attuale di grande incertezza". La messa di Natale si svolgerà nel tendone allestito davanti alla chiesa, dichiarata inagibile.