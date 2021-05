Arrivano i bici in ragazzi dello Skillando Tour: destinazione l'Associazione Diabete Romagna

Arriva a Forlì lo Skillando Italian Tour, un viaggio a tappe che attraverserà tutto lo stivale per aiutare nel loro progetto di trasformazione digitale sei realtà del non profit selezionate tra oltre 60 enti e organizzazioni. Il tour è ufficialmente partito il 3 maggio a Milano dove la community di Skillando ha aiutato Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ad implementare i propri strumenti digitali.

Protagonista della seconda tappa è Diabete Romagna. Il team di volontari digitali di Skillando, dal 10 al 13 maggio, affiancherà lo staff dell’associazione per perseguire obiettivi ben precisi: professionalizzare le competenze e rendere autonome le risorse interne nella gestione dei canali digitali. L’obiettivo? Migliorare l’attività di raccolta fondi, pianificare una corretta strategia di Google Ads, Google Analytics, Seo e Sem, funnel marketing e customer journey, e diventare dei veri e propri professionisti nelle attività di lead generation e content marketing.

“Siamo onorati che la nostra associazione sia una tappa di questo tour e molto grati agli ideatori del progetto e ai volontari che ci supporteranno. Grazie alle loro competenze potremo rendere più efficace la nostra raccolta fondi e i nostri processi, sfruttando al meglio le opportunità che il mondo digitale mette a disposizione per avvicinare le persone, integrando quanto non è possibile fare in presenza e immaginando nuove modalità di interazione. Il nostro obiettivo come Diabete Romagna e Diabetes Marathon è rendere reale un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Il percorso che stiamo intraprendendo con Skillando è una tappa fondamentale in questa direzione”, afferma Pierre Cignani, Presidente di Diabete Romagna.

L’idea dello Skillando Italian Tour è nata all’interno di Skillando Digital Volunteering, un progetto fondato da Filippo Scorza e Paolo Marazzi nel 2017. I due fondatori hanno messo in campo le loro realtà aziendali - Frogmatica e FilippoScorza.com - e insieme ad un altro partner promotore iRaiser - realtà che opera nell’ambito del digital fundraising per il non profit - hanno l’obiettivo di portare alla trasformazione digitale il non profit italiano. Dopo Milano e Forlì, i volontari di Skillando raggiungeranno in bicicletta altre 4 città italiane fino a raggiungere il 10 giungo Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento per erogare formazione sul digitale, favorire l’adozione di nuove tecnologie, supportare la digitalizzazione e favorire la trasformazione e l’innovazione. Tutti i viaggi e gli incontri di formazione avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e saranno effettuati ogni settimana test rapidi offerti da Ambimed ai volontari.

“Abbiamo pensato che forse il pezzettino che mancava fosse mettere in contatto la voglia e la qualità delle persone con le necessità degli enti che operano nel non profit. Forse siamo solo una strada, un ponte, che unisce questi due puntini, che da una possibilità a chi vuole, a chi ha voglia di mettersi in gioco per gli altri”, spiega Paolo Marazzi, fondatore di Skillando e Ceo di Frogmatica. “In fondo lo facciamo perché ci siamo resi conto che al mondo non manca la ricchezza: quello che manca è la condivisione. Manca il mettere a fattor comune le proprie esperienze, know-how e, soprattutto, a volte manca quell'elemento che abiliti le persone a mettersi in gioco, ad uscire dalla propria zona comfort facendo qualcosa di concreto senza aspettare che sia qualcun altro”, prosegue Filippo Scorza, fondatore di Skillando e ideatore di FilippoScorza.com. “iRaiser da anni porta avanti il concetto di trasformazione digitale nel mondo non profit e con entusiasmo ha deciso di supportare, promuovere e partecipare attivamente al Tour. L’innovazione e la digitalizzazione sono temi fondamentali anche per il Terzo Settore, che proprio per l’importante lavoro che svolge deve impegnarsi a restare al passo coi tempi”, aggiunge Francesca Arbitani, Country Manager di iRaiser.

Il tour è reso possibile anche grazie ad altre realtà che hanno creduto nel progetto: Ammagamma, Campus Party e Italianfilm sono main partner dell'iniziativa mentre Talent Garden e Datrix sono silver partner. Si pedala e ci si sposta nel weekend e durante la settimana si lavora, ecco tutte le tappe del tour:

3-6 maggio: Milano – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Milano Monza Brianza APS

10-13 maggio: Forlì – Diabete Romagna

17-20 maggio: Pieve Santo Stefano (Arezzo) – Piccolo museo del diario

24-27 maggio: Roma – SeedScience

31 maggio - 3 giugno: Caserta – Rain Arcigay Caserta ODV

7-10 giugno: Santa Margherita di Belice (Agrigento) – A.S.D. Leoni Sicani Onlus