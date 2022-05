Sky Arte dedica uno speciale alla mostra "Maddalena. Il mistero e l’immagine"

Sarà trasmesso martedì alle 21 lo Speciale prodotto da Sky e interamente dedicato alla mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine”, allestita presso i Musei San Domenico e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì. Il documentario, che verrà trasmesso in prima visione, intende restituire in immagini la figura di una donna misteriosa e a lungo travisata: Maria Maddalena. L'obiettivo è quello di decifrare una icona senza tempo, provando a mettere ordine nella sovrapposizione di figure reali e immaginarie che di Lei sono state date nei secoli: peccatrice, penitente, intellettuale, cortigiana, santa e apostola.

Lo spettatore potrà attraversare millenni di fascinazione per questa donna, simbolo di rivoluzione femminile, dolore e protesta, grazie alle interpretazioni che ne diedero i più importanti artisti di ogni epoca: Donatello, Bellini, Tiziano, Tintoretto, Guercino, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Delacroix, Bo?cklin, Previati, De Chirico, Guttuso, Chagall. Lo Speciale verrà trasmesso sui canali 120 e 400 di Sky e riproposto in 20 repliche a partire già da mercoledì (ore 14:30 circa).

Il focus incentrato su alcune delle opere più prestigiose presenti in mostra (dipinti, sculture, arazzi, argenti e opere grafiche) troverà il suo ideale complemento nelle interviste ai curatori dell’esposizione. Partner di questo Speciale televisivo, insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sono Elfi e Mapei. La realizzazione è a cura di EGE Produzioni, in coproduzione con Ballandi.