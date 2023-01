Campigna, disagi senza fine: nella notte altre slavine e crolli di alberi

Resta difficile la viabilità in Campigna. Dopo la caduta di un albero nella giornata di lunedì, che ha comportato la chiusura del tratto della Provinciale 4 del Bidente tra Campigna e Passo della Calla, nella nottata tra lunedì e martedì si sono verificate alcune slavine, che hanno causato il crollo di altri alberi. E così l'arteria continua ad esser interdetta alla circolazione stradale. "Le squadre operai sono in azione per rimuovere quanto prima gli ostacoli alla circolazione", rende noto la Provincia. La situazione sta penalizzando, e non poco, gli operatori turistici, costretti alla chiusura della strutture ricettive. "Non ce la facciamo più e siamo esausti. Ora che ce neve e potrenmo lavorare la strada è chiusa - è lo sfogo sulla pagina Facebook "Sciare in Campigna" dell'operatore turistico Manuel Tassinari -. Se non abbiamo una programmazione non è colpa nostra".