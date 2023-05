Slitta il ritorno in classe in tre scuole dei Romiti: "Motivi di sicurezza e viabilità"

Slitta il ritorno in classe per tre plessi dell'Istituto Comprensivo numero 5 di Forlì. Nella giornata di lunedì saranno quindi sospese le lezioni alla Scuola dell'Infanzia "Le Api", alla scuola primaria "P. Squadrani" e alla scuola media "G. Mercuriale". Tutte si trovano ai Romiti. La decisione, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, è stata presa "per ragioni di sicurezza e viabilità". Nel quartiere è in atto un massimo intervento di rimozione rifiuti e pulizia delle strade.