Slitta il ritorno in classe per gli studenti di Cava e Romiti: le scuole interessate dal provvedimento

Ancora scuole chiuse ai Romiti e alla Cava, almeno fino a sabato compreso. Il sindaco Gian Luca Zattini ha infatti disposto la sospensione delle lezioni in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo numero 5 "per ragioni di sicurezza e sgombero di detriti e materiale alluvionato". Quindi ancora niente ritorno in classe per i bimbi della scuola dell'Infanzia "M. Aloidi" (Villagrappa) e "Le Api" (Romiti), delle primarie "P. Squadrani" (Romiti) e "L. Tempesta" (Cava) e della media "G. Mercuriale" (Romiti). La sospensione interessa anche il nido d’infanzia comunale Aquilone (Cava) e la scuola dell'infanzia comunale Quadrifoglio (Cava). "Stiamo lavorando con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari possibili per far tornare in classe gli alunni già da lunedì prossimo - informa il sindaco Zattini -. Grazie a tutti per la pazienza dimostrata in questi giorni".